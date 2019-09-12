2019-09-12T06:58:29+03:00
Происшествия

Пациентку в Комсомольске обвиняют в краже телефона

По версии следствия, женщина забрала себе оставленный без присмотра гаджет
Александр ШТААЛЬ
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Пациентку в Комсомольске обвиняют в краже телефонаПациентку в Комсомольске обвиняют в краже телефонаФото: Олег ЗОЛОТО
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Больница в Комсомольске-на-Амуре стала местом, где расследовали преступление. По предварительной информации, у посетителя пропал телефон. Сам пострадавший рассказал, что случайно оставил гаджет на кушетке и ненадолго зашел в палату. Когда вернулся, телефона уже не было на месте. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

- По факту случившегося провели проверку и выяснили, что к краже причастная 38-летняя женщина, она же пациента той самой больницы, где произошло происшествие, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что фигурантка увидела на кушетке мобильный телефон, рядом никого не было. Она решила, что ничего ей не будет, взяла гаджет и положила в карман халата. Женщина собиралась сама пользоваться своей находкой, однако планы ее могут поменяться кардинально. Ее действия расценили как похищение, завели на нее уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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