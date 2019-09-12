СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-12T07:26:07+03:00

В Хабаровском крае помолились о страдающих от пьянства и наркотиков Фото: Хабаровская епархия

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В Хабаровском крае помолились о страдающих от пьянства и наркотиков. Молебны в храмах прошли вчера, 11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Также в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла литургия под руководством митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.

Как сообщили в Хабаровской епархии, Иоанн Предтеча вел трезвенный образ жизни, его обезглавили недоброжелатели во время пьяного пира. К слову, с 1914 года в Российской империи ежегодно проводили День трезвости, отменили эту традицию после революции. Возродил ее Священный Синод 25 июля 2014 года. Теперь 11 сентября – это день трезвости.

По окончании Божественной литургии иерей Георгий Ибрагимов совершил молебное пение о страждущих недугами пьянства и наркомании, а также огласил Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости.

ИСТОЧНИК KP.RU