В заповеднике Хабаровского края «большая вода» разрушила кордоны

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-12T08:41:53+03:00

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В заповеднике «Болоньский» осмотрели кордоны, которые оказались в зоне подтопления. Увы, картина оказалась удручающей. К слову, наводнение шестилетней давности тоже было шокирующим, но в этот раз стихия разошлась еще больше. Ситуацию усугубил тайфун, который бушевал на территории края с 8 по 9 сентября.

- Так, на кордоне Килтасин полностью уничтожена баня, беседка, туалет. Жилой вагончик разбит, частично разрушена стена жилого дома государственных инспекторов, на кордоне Кирпу баня находится полностью в воде по крышу, на летней кухне и на веранде жилого дома разбиты стекла. Полностью уничтожена беседка и туалет. Также пострадало имущество на кордоне Вахтар, правда по сравнению с другими объектами ему досталось меньше всего, но жилой дом находится в воде по окна, - рассказал Сергей Егоров, исполняющий обязанности руководителя заповедника.

Отметим, что глубина затопления хозяйственных зон кордонов по последним данным составляет до трех метров. Когда вода уйдет, нужно будет оценить ущерб и полностью восстановить инфраструктуру.

Напомним, заповедник «Болоньский» находится в междуречье рек Симми и Сельгон. В бассейнах рек Харпи и Симми, особенно в среднем и нижнем течении, простираются обширные площади озер и болот.

ИСТОЧНИК KP.RU