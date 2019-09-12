Из Китая в подтопленные районы ЕАО привезли дополнительную технику

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-12T09:20:06+03:00

Часть оборудования уже доставили в населенные пункты, где гидрологическая обстановка очень сложная

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Из Китая в подтопленные районы Еврейской автономии привезли дополнительное оборудование. Речь идет о девяти насосных станциях высокой производительности. Как сообщили в ФГКУ «ДВРПСО», на этой неделе, 10 сентября, некоторую часть техники доставили в населенные пункты, где гидрологическая обстановка по-прежнему остается сложной.

Отметим, что на территории области продолжают работать группы спасателей из Хабаровска и Биробиджана, Амурского спасцентра. Их основная задача – оказание адресной помощи населению, обеспечение эксплуатации и контроль за работой мотопомп и насосных станций.

На сегодняшний день во власти «большой воды» пока остаются 40 населенных пунктов. Подтоплены 145 жилых домов, одна тысяча 961 приусадебный и четыре тысячи 456 дачных участков, 30 участков дорог, протяженностью 16,5 километров, 56 тысяч 875 гектаров сельскохозяйственных земель. К слову в пунктах временного размещения сейчас находятся 30 человек, 14 из которых – дети. Оценочные комиссии осматривают подтопленные приусадебные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU