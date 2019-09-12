Директора центра в ЕАО осудили за фиктивные экзамены иностранцев

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-12T10:02:59+03:00

Не пройдя нужную подготовку, приезжие рассчитывали получить патент на работу, а также гражданство

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В Еврейской автономии вынесли приговор директору центра, где проходили обучение иностранцы. Вина женщины была в том, что она превысила свои полномочия и выдавала приезжим фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов. Нарушения обнаружили во время проверки управления ФСБ России по Еврейской автономной области.

- Из материалов дела следует, что с августа 2017 года по март 2018 года осужденная пользуясь своими полномочиями фиктивно оформляла сдачу экзаменов на знание русского языка, истории и основ российского законодательства, которые обязательно должны изучить иностранные граждане. Однако по факту, так называемые экзаменуемые не владели даже минимальным уровнем знаний, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге после якобы пройденного экзамена приезжие с помощью сертификата получали незаконно патенты, разрешения на работу и на временное пребывание на территории России. Кроме того, некоторые иностранцы незаконно получили российское гражданство. Всего таких «успешных» людей насчитали 300 человек.

Женщина не стала отпираться, вину свою признала. В качестве наказания ей определили штраф в сумме 90 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU