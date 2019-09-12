Директора центра в ЕАО осудили за фиктивные экзамены иностранцев
В Еврейской автономии вынесли приговор директору центра, где проходили обучение иностранцы. Вина женщины была в том, что она превысила свои полномочия и выдавала приезжим фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов. Нарушения обнаружили во время проверки управления ФСБ России по Еврейской автономной области.
- Из материалов дела следует, что с августа 2017 года по март 2018 года осужденная пользуясь своими полномочиями фиктивно оформляла сдачу экзаменов на знание русского языка, истории и основ российского законодательства, которые обязательно должны изучить иностранные граждане. Однако по факту, так называемые экзаменуемые не владели даже минимальным уровнем знаний, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
В итоге после якобы пройденного экзамена приезжие с помощью сертификата получали незаконно патенты, разрешения на работу и на временное пребывание на территории России. Кроме того, некоторые иностранцы незаконно получили российское гражданство. Всего таких «успешных» людей насчитали 300 человек.
Женщина не стала отпираться, вину свою признала. В качестве наказания ей определили штраф в сумме 90 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU