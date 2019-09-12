Лидер телефонных мошенников из Хабаровска заслушал приговор в Магадане

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-12T10:32:33+03:00

Мужчину осудили на восемь с половиной лет, его подельника только собираются посадить на скамью подсудимых

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В Магадане зачитали приговор телефонному мошеннику из Хабаровска. Мужчина додумался из краевой столицы зарабатывать на доверчивости жителей Магаданской области. Он звонил, представлялся близким родственником, рассказывал о срочных финансовых проблемах и просил денег для их решения.

- Так, одна из пострадавших думала, что помогает сыну, который попал в аварию, и перевела 105 тысяч рублей. Другая женщина не догадывалась, что отправляет 40 тысяч не сыну, вышедшему из тюрьмы, а аферисту, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Промышлял 35-летний фигурант с мая 2017 года по февраль 2018 года. В помощники он себе взял 37-летнего приятеля, с которым познакомился в тюрьме. Тот находил банковские карты, на которые потерпевшие перечисляли деньги, обналичивал поступления. При этом подельник подходил к банкоматам, прикрывая лицо медицинской маской.

В итоге злоумышленники заработали на доверчивости людей порядка полутора миллионов рублей. Лидер группы за свои проступки проведет в колонии строгого режима восемь с половиной лет, его подельнику только предстоит судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU