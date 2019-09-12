2019-09-12T11:03:52+03:00
Общество

Участок дороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское» открыли после реконструкции

Работы выполнили в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог»
Ольга КИВА
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Участок дороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское» открыли после реконструкцииУчасток дороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское» открыли после реконструкцииФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии привели в порядок участок региональной автодороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское». Ремонт трассы провели в рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог». Сейчас речь идет полутора километрах восстановленного дорожного полотна, в регионе собираются отремонтировать в целом четыре с половиной километра дорог.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, во время работ были сложности по доставке битума. Однако это обстоятельство не помешало дорожникам закончить все работы в срок.

Напомним, сейчас восстанавливают трассы в районе улиц Пионерской, Шолом-Алейхема и Советской. К слову, в районе затопленных участков дорог и пешеходных зон на месте ремонтных работ вода после прошедших дождей не задерживается и быстро уходит. В основном благодаря установке водостоков и восстановлению бордюр вдоль дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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