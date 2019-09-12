Сельхозземлю под Хабаровском хозяева решили приспособить под свалку

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-12T11:31:33+03:00

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В Хабаровском районе на сельхозземле нашлась незаконная свалка. Хозяева участка решили ничего не выращивать на плодородной почве, но зато приспособили ее под складирование мусора, что категорически запрещено. Отходы занимали в общей сложности территорию площадью 32 квадратных метра.

- Нарушителям выдали предписание и дали время, чтобы очистить землю от мусора. Позже инспекторы вернулись на этот участок и убедились, что на территории больше нет мусора, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Землевладельцам напоминают, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить защищать участки от загрязнения отходами производства и потребления. Пожалуйста, не забывайте, что сбрасывать отходы производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву нельзя. Запрет распространяется и на радиоактивный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU