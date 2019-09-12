СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-12T12:12:46+03:00

Хабаровский край лидирует по количеству заявок в конкурсах Росмолодежи по ДФО ФОТО: Комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края

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По итогам участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Хабаровский край заметно лидирует. Так, согласно данным небольшого мониторинга, в 2019 году в регионе сформировали и подали 197 заявок. К слову, 43 три из них получили одобрение. Сумма финансовой поддержки в общей сложности составила 29 миллионов 290 тысяч рублей.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Хабаровского края, всего с Дальнего Востока поступило 767 заявок. Результат хороший, однако ДФО среди округов занял только седьмое место в рейтинге по количеству поданных заявок. Отметим также, что в округе 120 победителей конкурсов Росмолодежи на сумму 70 миллионов 875 тысяч рублей.

Напомним, Росмолодежь – это федеральный орган исполнительной власти, задача которого создавать равные условия для самореализации подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU