СЕГОДНЯ 00:57 2019-09-13T00:57:27+03:00

Погода в Хабаровске на 13 сентября 2019 года: +24, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Лето отчаянно пытается удержать позиции, пока получается

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В Биробиджане вечером небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +21+23.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +10+12. Днем +22+24.

В Бикине без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Чегдомыне вечером небольшой дождь. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +20+22.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +21+23.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU