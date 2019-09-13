Скоро речники в Хабаровске возобновят работу

СЕГОДНЯ 01:31 2019-09-13T01:31:03+03:00

Теплоходы отправятся в рейсы, когда вода опустится до отметки в 530 сантиметров

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Речные перевозки в Хабаровске возобновятся, когда река в Амуре спадет до отметки в 530 сантиметров. Напомним, ранее ввели запрет на этот вид услуги в целях безопасности пассажиров. Напомним, вчера утром 12 сентября, река была на отметке в 574 сантиметра. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшее время сохранится тенденция к спаду уровня реки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речные перевозки будут осуществлять по трем городским маршрутам. Среди них «Речной вокзал – хутор Телегино – Речная – Строительная – Садовая-2 – Дубки», «Речной вокзал – Дальдизель – Протока Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая-1», а также «Речной вокзал – поселок Уссурийский – четвертый километр – 5,5 километр – шестой километр – седьмой километр – девятый километр – 10 километр».

Если у вас возникли вопросы или пожелания по работе теплоходов, пожалуйста, позвонить по телефону 8-924-310-61-39.

ИСТОЧНИК KP.RU