В центре Хабаровска 15 сентября ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 02:01 2019-09-13T02:01:55+03:00

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В Хабаровске 15 сентября собираются провести масштабную легкоатлетическую эстафету. Мероприятие пройдет в центре краевой столицы. Состязание будет посвящено Дню воинской славы, а также Дню окончания Второй мировой войны. Ради такого спортивного события в центре городе временно ограничат движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в день, когда пройдет мероприятие, проезд ограничат с 10:45 до 14:00. Корректировка касается в том числе и движения пассажирского транспорта. Проехать нельзя будет от площади имени Ленина по улицам Карла Маркса, Ленинградской, Ленина и Пушкина по мере перемещения спортсменов.

Жителям краевой столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Автолюбителям настоятельно рекомендуют учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU