2019-09-13T02:27:38+03:00
Происшествия

Хабаровский Отелло задушил жену и закидал ее труп ветками

Такой версии придерживается официальное следствие
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский Отелло задушил жену и закидал ее труп веткамиХабаровский Отелло задушил жену и закидал ее труп веткамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Хабаровска сядет на скамью подсудимых по подозрению в убийстве собственной жены. По предварительной информации, фигурант вместе с супругой отправился в лесополосу. В лесу пара устроила небольшой пикник с выпивкой. Однако вместо отдыха на природе, получилась сама настоящая трагедия.

- Как рассказал сам обвиняемый, в какой-то момент началась ссора на почве ревности. Мужчина не выдержал и стал душить жену. Когда понял, что та уже не дышит, то решил избавиться от тела, точнее скрыть его. Фигурант закидал труп ветками и ушел, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего хабаровчанина уже закончилось. Материалы дела уже находятся в суде на рассмотрении. До встречи со служителями Фемиды фигурант будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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