2019-09-13T02:59:35+03:00
Общество

Семья молодого врача в Еврейской автономии получила квартиру

Супругам вручили ключи от двухкомнатной жилплощади
Александр ШТААЛЬ
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Семья молодого врача в Еврейской автономии получила квартиру ФОТО: Медицинский инсайдер ЕАОСемья молодого врача в Еврейской автономии получила квартиру ФОТО: Медицинский инсайдер ЕАО
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В Еврейской автономии семья молодого врача получила служебную квартиру. Об этом сообщил медицинский инсайдер области в своем аккаунте в социальной сети. В сообщении говорится, что супругам досталась двухкомнатная жилплощадь, которую выделили в правительстве региона.

Новоселы - детский травматолог Нина Рудица и системный администратор областной больницы Дмитрий. К слову, Нина Михайловна окончила этим летом ординатуру в АГМА и уже месяц ведет прием маленьких пациентов в поликлинике детской областной больницы. Остается порадоваться за семейную пару и пожелать им благополучия и успехов в работе.

Напомним, в областной закон о мерах по привлечению медицинских работников в регион внесли поправки, согласно которым фельдшеров будут обеспечивать жильем. Так в регионе собираются решить проблему нехватки именно этих специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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