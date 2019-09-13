Семья молодого врача в Еврейской автономии получила квартиру
В Еврейской автономии семья молодого врача получила служебную квартиру. Об этом сообщил медицинский инсайдер области в своем аккаунте в социальной сети. В сообщении говорится, что супругам досталась двухкомнатная жилплощадь, которую выделили в правительстве региона.
Новоселы - детский травматолог Нина Рудица и системный администратор областной больницы Дмитрий. К слову, Нина Михайловна окончила этим летом ординатуру в АГМА и уже месяц ведет прием маленьких пациентов в поликлинике детской областной больницы. Остается порадоваться за семейную пару и пожелать им благополучия и успехов в работе.
Напомним, в областной закон о мерах по привлечению медицинских работников в регион внесли поправки, согласно которым фельдшеров будут обеспечивать жильем. Так в регионе собираются решить проблему нехватки именно этих специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU