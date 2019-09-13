2019-09-13T07:23:47+03:00
Происшествия

Сильный пожар разыгрался на складе упаковки в Биробиджане

В тушении огня задействовали 31 человека и девять единиц техники
Александр ШТААЛЬ
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Сильный пожар разыгрался на складе упаковки в БиробиджанеСильный пожар разыгрался на складе упаковки в БиробиджанеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Утро 13 сентября началось в Биробиджане с неприятного происшествия. В областной столице на улице Косникова, 48, загорелся склад упаковки. По предварительной информации, о происшествии стало известно в 8:05. На вызов сразу же отправилась группа пожарных. Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что пламя бушует в помещении, площадь которого составляет 800 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, пожару присвоили второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 31 человек и девять единиц техники.

Жителям города напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Пожалуйста, в экстренных случаях звоните по телефонам «101» или «112». Если вы знаете о фактах нарушения правил пожарной безопасности, передайте информацию по телефону доверия (42622) 23-9-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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