2019-09-13T07:24:50+03:00
Общество

Малолетний трюкач в Хабаровске катался, цепляясь за электропоезда

Мальчик придумал себе развлечение, когда находился в районе станции «Хабаровск-1»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Малолетний трюкач в Хабаровске катался, цепляясь за электропоездаМалолетний трюкач в Хабаровске катался, цепляясь за электропоездаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске 14-летний мальчик придумал себе весьма рискованное развлечение. Несовершеннолетнему показалось интересным кататься на электропоездах, цепляясь за них снаружи. Чуть ранее этого же подростка заметили за еще более странным занятием – он что-то бросал в проходящие поезда.

- О происшествии с участием мальчика полицейским сообщили работники железной дороги. На потенциально опасном объекте несовершеннолетний был один. Прибывшие инспекторы по делам несовершеннолетних увидели, как подросток делает опасные трюки, и пресекли это, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

С мальчиком и его родителями провели профилактическую беседу и рассказали, почему нельзя вести себя на железной дороге подобным образом. Подростка в силу возраста привлечь к административной ответственности не смогли, поэтому отвечать за ошибки несовершеннолетнего пришлось его родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подтопленцам в Комсомольске пересчитают расход по горячей воде
Задержанную зарплату на 20 миллионов рублей выдали на хабаровском заводе
Волонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского района
На водоснабжение и канализацию в сельских школах Хабаровского края потратят 18 миллионов рублей
Молодые хабаровчане воспользовались пожарными рукавами, чтобы заработать денег
В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9
Пункт пропуска «Амурзет» не работает до 14 сентября
В торговом центре Хабаровска рабочий день начался с пожара
В Комсомольске спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»
Амур у Комсомольска сегодня, 13 сентября 2019 года, опустился до 825 сантиметров
Сильный пожар разыгрался на складе упаковки в Биробиджане
Семья молодого врача в Еврейской автономии получила квартиру
Хабаровский отелло задушил жену и закидал ее труп ветками
В центре Хабаровска 15 сентября ограничат движение транспорта
Скоро речники в Хабаровске возобновят работу
Погода в Хабаровске на 13 сентября 2019 года: +24, без осадков
Хабаровский край лидирует по количеству заявок в конкурсах Росмолодежи по ДФО
Сельхозземлю под Хабаровском хозяева решили приспособить под свалку
Участок дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское открыли после реконструкции
Лидер телефонных мошенников из Хабаровска заслушал приговор в Магадане
Директора центра в ЕАО осудили за фиктивные экзамены иностранцев
Из Китая в подтопленные районы ЕАО привезли дополнительные насосы
В заповеднике Хабаровского края «большая вода» разрушила кордоны
В Хабаровском крае помолились о страдающих от пьянства и наркотиков
Пациентку в Комсомольске обвиняют в краже телефона
В Комсомольске с 12 сентября изменили автобусный маршрут №11
В Хабаровске обеззараживают салоны автобусов