Малолетний трюкач в Хабаровске катался, цепляясь за электропоезда

СЕГОДНЯ 03:27 2019-09-13T07:24:50+03:00

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В Хабаровске 14-летний мальчик придумал себе весьма рискованное развлечение. Несовершеннолетнему показалось интересным кататься на электропоездах, цепляясь за них снаружи. Чуть ранее этого же подростка заметили за еще более странным занятием – он что-то бросал в проходящие поезда.

- О происшествии с участием мальчика полицейским сообщили работники железной дороги. На потенциально опасном объекте несовершеннолетний был один. Прибывшие инспекторы по делам несовершеннолетних увидели, как подросток делает опасные трюки, и пресекли это, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

С мальчиком и его родителями провели профилактическую беседу и рассказали, почему нельзя вести себя на железной дороге подобным образом. Подростка в силу возраста привлечь к административной ответственности не смогли, поэтому отвечать за ошибки несовершеннолетнего пришлось его родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU