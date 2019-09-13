2019-09-13T04:34:58+03:00
Происшествия

Амур у Комсомольска сегодня, 13 сентября 2019 года, опустился до 825 сантиметров

Река начала отступление
Ольга КИВА
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Амур у Комсомольска сегодня, 13 сентября 2019 года, опустился до 825 сантиметровАмур у Комсомольска сегодня, 13 сентября 2019 года, опустился до 825 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня утром, 13 сентября, на отметке 825 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, река начала отступление. Так, в ближайшие сутки ожидается спад воды на четыре сантиметра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, уровень Амура у Хабаровска сегодня утром 564 сантиметра. В ближайшие двое суток ожидается спад на 10-15 сантиметров. Уровни категории опасного явления и выше сохраняются на Амуре от села Елабуга до села Тахта. Уровни воды категории неблагоприятного явления сохраняются на Амуре у Хабаровска, на реке Уссури в Вяземском, имени Лазо районах, реке Кур у села Новокуровка.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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