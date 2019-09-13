2019-09-13T05:16:23+03:00
Общество

В Комсомольске спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»

Это третий корабль серии корветов, построенных на Амурском судостроительном заводе
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»В Комсомольске спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Комсомольске прошла торжественная церемония по случаю спуска на воду корвета «Алдар Цыденжапов». Это третий корабль серии корветов, который строится на Амурском судостроительном заводе. Сторожевой корабль назвали в честь Героя России Алдара Цыденжапова, погибшего во время несения службы на эсминце «Быстрый». В 2010 году матрос Тихоокеанского флота предотвратил крупную аварию на судне и спас от гибели экипаж в составе 348 человек.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, закладка этого сторожевого корабля состоялась в 2015 году. Чуть ранее на заводе построили корветы «Совершенный» и «Громкий», которые сейчас находятся в составе Тихоокеанского флота России.

Напомним, новый корвет пока поставили в док. В ближайшее время начнутся достроечные работы, еще предстоит провести испытания. Тихоокеанскому флоту судно собираются передать в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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