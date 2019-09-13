В торговом центре Хабаровска рабочий день начался с пожара

СЕГОДНЯ 05:51 2019-09-13T07:25:51+03:00

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В Хабаровске утро началось с неприятного инцидента – в одном из торговых центров случилось возгорание. Время было ранее, рабочий день еще не начался, поэтому в здании было мало людей. Прибывшие пожарные эвакуировали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Происшествие произошло в торговом центре, расположенном на улице Краснореченская, 169а. Когда огнеборцы прибыли на место, в помещении наблюдалось задымление. В результате проведенной разведки выяснили, что горят перекрытия между первым и вторым этажами, а также утеплитель, находящийся внутри этих перекрытий. Огонь успел охватить территорию площадью 50 квадратных метров.

Справиться с пламенем удалось в 9:43. После тушения пожарные выполнили проливку конструкций. Сотрудникам Госпожнадзора предстоит выяснить причины происшествия и найти виновника пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU