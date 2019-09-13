В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9
Школа №9 в Биробиджане стала предметом горячего обсуждения. Ее состояние на сегодняшний день весьма неудовлетворительное, однако ученики и учителя приходят сюда на занятия, чтобы не нарушать учебный процесс. Во время последних исследований обнаружили весьма некрепкие из-за давно случившегося пожара балки на чердаке, трещины. Здание имеет высокую изношенность и это может спровоцировать его обрушение. Находиться в школе попросту опасно.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с понедельника, 16 сентября, ученики должны вернуться к очному учебному процессу. Учителей же собираются перевести на работу в другие учебные заведения.
Отметим, что школу №9 не собираются ликвидировать как юридическое лицо. Кроме того директору учреждения предстоит подготовить пакет документов, решить финансовые вопросы, передать документы на хранение в архив и не только. Одновременно с этим представители власти планируют на федеральном уровне решить вопрос по строительству новой школы на месте десятой.
ИСТОЧНИК KP.RU