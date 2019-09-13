2019-09-13T07:26:47+03:00
Общество

В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9

Учеников и учителей переведут в другие учебные заведения, а директору придется исправлять недочеты
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9Фото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

Школа №9 в Биробиджане стала предметом горячего обсуждения. Ее состояние на сегодняшний день весьма неудовлетворительное, однако ученики и учителя приходят сюда на занятия, чтобы не нарушать учебный процесс. Во время последних исследований обнаружили весьма некрепкие из-за давно случившегося пожара балки на чердаке, трещины. Здание имеет высокую изношенность и это может спровоцировать его обрушение. Находиться в школе попросту опасно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с понедельника, 16 сентября, ученики должны вернуться к очному учебному процессу. Учителей же собираются перевести на работу в другие учебные заведения.

Отметим, что школу №9 не собираются ликвидировать как юридическое лицо. Кроме того директору учреждения предстоит подготовить пакет документов, решить финансовые вопросы, передать документы на хранение в архив и не только. Одновременно с этим представители власти планируют на федеральном уровне решить вопрос по строительству новой школы на месте десятой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанную зарплату на 20 миллионов рублей выдали на хабаровском заводе
Волонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского района
На водоснабжение и канализацию в сельских школах Хабаровского края потратят 18 миллионов рублей
Молодые хабаровчане воспользовались пожарными рукавами, чтобы заработать денег
Пункт пропуска «Амурзет» не работает до 14 сентября
В торговом центре Хабаровска рабочий день начался с пожара
В Комсомольске спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»
Амур у Комсомольска сегодня, 13 сентября 2019 года, опустился до 825 сантиметров
Сильный пожар разыгрался на складе упаковки в Биробиджане
Малолетний трюкач в Хабаровске катался, цепляясь за электропоезда
Семья молодого врача в Еврейской автономии получила квартиру
Хабаровский отелло задушил жену и закидал ее труп ветками
В центре Хабаровска 15 сентября ограничат движение транспорта
Скоро речники в Хабаровске возобновят работу
Погода в Хабаровске на 13 сентября 2019 года: +24, без осадков
Хабаровский край лидирует по количеству заявок в конкурсах Росмолодежи по ДФО
Сельхозземлю под Хабаровском хозяева решили приспособить под свалку
Участок дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское открыли после реконструкции
Лидер телефонных мошенников из Хабаровска заслушал приговор в Магадане
Директора центра в ЕАО осудили за фиктивные экзамены иностранцев
Из Китая в подтопленные районы ЕАО привезли дополнительные насосы
В заповеднике Хабаровского края «большая вода» разрушила кордоны
В Хабаровском крае помолились о страдающих от пьянства и наркотиков
Пациентку в Комсомольске обвиняют в краже телефона
В Комсомольске с 12 сентября изменили автобусный маршрут №11
В Хабаровске обеззараживают салоны автобусов