В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9

СЕГОДНЯ 06:58 2019-09-13T07:26:47+03:00

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Школа №9 в Биробиджане стала предметом горячего обсуждения. Ее состояние на сегодняшний день весьма неудовлетворительное, однако ученики и учителя приходят сюда на занятия, чтобы не нарушать учебный процесс. Во время последних исследований обнаружили весьма некрепкие из-за давно случившегося пожара балки на чердаке, трещины. Здание имеет высокую изношенность и это может спровоцировать его обрушение. Находиться в школе попросту опасно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с понедельника, 16 сентября, ученики должны вернуться к очному учебному процессу. Учителей же собираются перевести на работу в другие учебные заведения.

Отметим, что школу №9 не собираются ликвидировать как юридическое лицо. Кроме того директору учреждения предстоит подготовить пакет документов, решить финансовые вопросы, передать документы на хранение в архив и не только. Одновременно с этим представители власти планируют на федеральном уровне решить вопрос по строительству новой школы на месте десятой.

ИСТОЧНИК KP.RU