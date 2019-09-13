Молодые хабаровчане воспользовались пожарными рукавами, чтобы заработать денег

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-13T07:30:01+03:00

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В Хабаровске в одном из многоквартирников пропали пожарные рукава. Они находились в подъезде дома на случай, если срочно придется тушить пожар. Однако два молодых человека решили, что это абсолютно бесполезные вещи, но заработать на них можно. Они забрали рукава и сдали в пункт приема металлолома.

- На сделке фигуранты заработали три тысячи рублей, ущерб же пострадавшая сторона оценила в 50 тысяч рублей. В краже подозревают двух молодых людей, одному из них 19 лет, другому 20, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Не смотря на юный возраст, у прошлом у фигурантов уже были проблемы с законом. Их привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи и угон. В отношении парней уже завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока фигуранты находятся на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU