2019-09-13T08:32:26+03:00
Общество

На водоснабжение и канализацию в сельских школах Хабаровского края потратят 18 миллионов рублей

Деньги распределят между учреждениями Амурского и Верхнебуреинского районов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На водоснабжение и канализацию в сельских школах Хабаровского края потратят 18 миллионов рублейНа водоснабжение и канализацию в сельских школах Хабаровского края потратят 18 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в сельских школах продолжают обновлять системы водоснабжения и канализации, а также устанавливать теплые туалеты. На эти цели в регионе выделили больше 18 миллионов рублей. Эти деньги распределят между школами Амурского и Верхнебуреинского районов.

- В планах провести реконструкцию в учреждениях села Болонь и поселка Санболи Амурского района. Инженерные сети будут прокладывать в школе № 16 села Аланап Верхнебуреинского района, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день обновить системы водоснабжения и канализации нужно еще в 32 школах края. На это нужно порядка 167 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году сельские школы оборудовали теплыми санузлами. В некоторых случаях это были временные решения, в том числе биотуалеты. Из краевого бюджета тогда было выделено 57,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанную зарплату на 20 миллионов рублей выдали на хабаровском заводе
Волонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского района
Молодые хабаровчане воспользовались пожарными рукавами, чтобы заработать денег
В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9
Пункт пропуска «Амурзет» не работает до 14 сентября
В торговом центре Хабаровска рабочий день начался с пожара
В Комсомольске спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»
Амур у Комсомольска сегодня, 13 сентября 2019 года, опустился до 825 сантиметров
Сильный пожар разыгрался на складе упаковки в Биробиджане
Малолетний трюкач в Хабаровске катался, цепляясь за электропоезда
Семья молодого врача в Еврейской автономии получила квартиру
Хабаровский отелло задушил жену и закидал ее труп ветками
В центре Хабаровска 15 сентября ограничат движение транспорта
Скоро речники в Хабаровске возобновят работу
Погода в Хабаровске на 13 сентября 2019 года: +24, без осадков
Хабаровский край лидирует по количеству заявок в конкурсах Росмолодежи по ДФО
Сельхозземлю под Хабаровском хозяева решили приспособить под свалку
Участок дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское открыли после реконструкции
Лидер телефонных мошенников из Хабаровска заслушал приговор в Магадане
Директора центра в ЕАО осудили за фиктивные экзамены иностранцев
Из Китая в подтопленные районы ЕАО привезли дополнительные насосы
В заповеднике Хабаровского края «большая вода» разрушила кордоны
В Хабаровском крае помолились о страдающих от пьянства и наркотиков
Пациентку в Комсомольске обвиняют в краже телефона
В Комсомольске с 12 сентября изменили автобусный маршрут №11
В Хабаровске обеззараживают салоны автобусов