СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-13T08:32:26+03:00

На водоснабжение и канализацию в сельских школах Хабаровского края потратят 18 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае в сельских школах продолжают обновлять системы водоснабжения и канализации, а также устанавливать теплые туалеты. На эти цели в регионе выделили больше 18 миллионов рублей. Эти деньги распределят между школами Амурского и Верхнебуреинского районов.

- В планах провести реконструкцию в учреждениях села Болонь и поселка Санболи Амурского района. Инженерные сети будут прокладывать в школе № 16 села Аланап Верхнебуреинского района, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день обновить системы водоснабжения и канализации нужно еще в 32 школах края. На это нужно порядка 167 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году сельские школы оборудовали теплыми санузлами. В некоторых случаях это были временные решения, в том числе биотуалеты. Из краевого бюджета тогда было выделено 57,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU