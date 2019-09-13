Пункт пропуска «Амурзет» не работает до 14 сентября

СЕГОДНЯ 06:24 2019-09-13T07:28:10+03:00

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В Еврейской автономии приостановил работу пункт пропуска «Амурзет». Ограничение действует только сегодня, 13 сентября. Причина, надо сказать, весьма приятная – в соседнем Китае отмечают праздник середины осени. К слову, это одно из важнейших культурных событий, посвященных семейному времяпрепровождению. В связи с этим сопредельный пункт пропуска «Лобэй» сегодня будет закрыт.

Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, пропуск физических лиц и транспорта через российско-китайскую границу возобновят завтра, 14 сентября. В графике работы пункта пропуска изменений не будет.

Жителям и гостям области, приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации. Убедительная просьба к тем, кто планировал поездки на территорию сопредельного государства, принять к сведению эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU