2019-09-13T09:12:22+03:00
Общество

Волонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского района

Добровольцы помогут местным врачам в работе с населением
Александр ШТААЛЬ
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Волонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского районаВолонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского районаФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции «Добро в село». В регионе уже сформировали отряды добровольцев, которые готовы ехать в малонаселенные и отдаленные пункты. Одна из таких групп отправится в в село Мирное Хабаровского района.

- Основной задачей специалистов будет консультация местных жителей, обучение азам оказания первой помощи. Также волонтеры проведут экспресс-обследование населения, в которое входит измерение веса, давления, пульса, а также проверка функции дыхания, уровня глюкозы в крови, - прокомментировали в краевом комитете по молодежной политике.

Из села Мирного добровольцы 28 сентября отправятся в село Восточное. Дальше маршрут будет пролегать согласно графику. Всероссийская акция завершится 31 октября. В акции «Добро в село» примут участие 150 добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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