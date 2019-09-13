СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-13T10:00:33+03:00

Задержанную зарплату на 20 миллионов рублей выдали на хабаровском заводе Фото: Мария ЛЕНЦ

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Работники хабаровского завода не могли добиться от работодателя выдачи зарплаты. Предприятие задолжало сотрудникам в общей сложности больше 20 миллионов рублей. Ситуацией заинтересовались следственные органы.

- Во время проверки выяснили, что честно заработанные деньги не получили 172 человека. На заводе провели рабочую встречу с коллективом, на которой обсудили вопросы восстановления нарушенных трудовых прав граждан. Также следователи провели необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

После вмешательства правоохранителей руководство завода быстро смогло найти нужную сумму для выплаты и рассчиталось со своими сотрудниками. В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области продолжается проведение доследственной проверки. По ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU