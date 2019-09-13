Подтопленцам в Комсомольске пересчитают расход по горячей воде

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-13T10:33:52+03:00

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Жителям Комсомольска-на-Амуре, чьи дома оказались в зоне подтопления, пересчитают размер платы за горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На такой шаг в городе пошли в связи со сложившейся паводковой ситуацией.

Напомним, грунтовая вода топит тепловые сети и подвальные помещения жилых домов. Как результат, снижается температура горячей воды в жилых помещениях. К слову, работники тепловых сетей работают в штатном режиме.

Внимание жителей города акцентируют внимание на том, что измененные расчеты отразят в квитанциях за октябрь. Корректировки коснутся всех домов, находящихся в зоне подтопления. Если по каким-то причинам перерасчет не будет сделан, то нужно обратиться в «Единый расчетно-информационный центр». Его отделения находятся на проспекте Мира, 33, улица Котовского, 18 или в СП «Комсомольские тепловые сети» на улице Пендрие, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU