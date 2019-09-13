СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-13T11:04:12+03:00

В Хабаровске пройдут Крестным ходом в память о святых Петре и Февронии Фото: Хабаровская епархия

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В Хабаровске 15 сентября пройдут Крестным ходом в день памяти святых покровителей семьи. Верующие отправятся в путь от храма святителя Иннокентия Иркутского, шествие закончится у памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, начало шествия запланировали на 11:30. После Крестного хода пройдет молебен. Присоединиться к религиозному действию приглашают всех желающих.

Молитвы возносят благоверным Муромским князьям о православных семьях, об умножении любви, об укреплении мира, согласия и взаимопонимания среди супругов, о даровании им детей, а также об их благополучии и долгоденствии. Напомним, дополнительным днем памяти святых определили 25 декабря 2012 года. Тому поспособствовало решение Священного Синода Русской Православной Церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU