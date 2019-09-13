В Хабаровске столкнулись машина и мотоцикл, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-13T11:31:56+03:00

В Хабаровске столкнулись машина и мотоцикл, пострадали двое Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября столкнули машина и мотоцикл. Происшествие случилось вчера, 12 сентября. По предварительной информации, водитель авто Toyota Crown собирался повернуть налево на прилегающую территорию, но допустил ошибку. Мужчина не уступил дорогу мотоциклу Suzuki GSX, который двигался прямо. Как результат, случилось столкновение.

Как сообщил информированный источник, среди пострадавших водители и пассажир мотоцикла. У первого диагностировали разрыв лонного сочленения, несколько переломов и вывих правого плеча. У второго пострадавшего ушиб головного мозга, компрессионный перелом и тупая травма живота. Оба участника были в шлемах.

Пока правоохранители выясняю обстоятельства инцидента. Известно, что водитель иномарки на момент аварии был трезв. У него есть водительское удостоверение, стаж вождения с 1980 года.

ИСТОЧНИК KP.RU