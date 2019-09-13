Школе в Хабаровском крае присвоили имя героя-десантника

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-13T12:08:31+03:00

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В Хабаровском крае в рамках патриотического проекта школе №3 поселка Эльбан присвоили имя героя-десантника Веселева Артема Анатольевича. Решение об этом приняли и подписали соответствующий документ 28 августа 2019 года.

Как рассказали в районной администрации, Артем Веселев родился в 1979 году на Алтае. Его семья переехала в поселок Эльбан, где и учился будущий герой. В начале 90-х семья вернулась в Горно-Алтайск. Артем увлекался пауэрлифтингом, стал мастером спорта, собирался поступать в политехнический институт на программиста, но ушел в армию.

Его служба заканчивалась в 1999 году, но вторая чеченская война, которая началась в августе, изменила все планы на будущее. Его направили на границу Чечни и Дагестана. Его сослуживцы позже вспоминали, как ходили в разведку. Семнадцатого ноября десантники должны были разведать пути передвижения боевиков вдоль чечено-дагестанской границы, их базы и огневые точки. Как назло, спустился туман, погода испортилась, но парни двигались вперед. Они обнаружили четыре машины с боевиками, которая двигалась в сторону Дагестана. Потом случился бой, в котором уничтожили 50 террористов, погибли 12 десантников, в числе которых был и Артем Веселев.

Погибших в бою десантников посмертно представили к награде - Ордену Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU