Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября 2019 года, 821 сантиметров
За последние сутки ожидается спад уровня реки
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября 2019 года, 821 сантиметровФото: Амурский спасательный центр МЧС России
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября, составил – 821 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города.
Ранее сообщалось, что у краевой столицы уровень Амура опустился до отметки в 552 сантиметра. В ближайшие два дня уровень воды продолжит падать. К слову, спад воды в Амуре также отмечают в Нанайском районе у села Малмыж, сдает позиции и река Уссури, на отдельных ее участках сохраняются неблагоприятные отметки уровня воды.
Жителям края напоминаю, что в экстренных ситуациях нужно звонить по телефонам «112» или «101».
ИСТОЧНИК KP.RU