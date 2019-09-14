2019-09-14T04:30:51+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября 2019 года, 821 сантиметров

За последние сутки ожидается спад уровня реки
Петр САМСОНОВ
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября 2019 года, 821 сантиметровУровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября 2019 года, 821 сантиметровФото: Амурский спасательный центр МЧС России
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября, составил – 821 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города.

Ранее сообщалось, что у краевой столицы уровень Амура опустился до отметки в 552 сантиметра. В ближайшие два дня уровень воды продолжит падать. К слову, спад воды в Амуре также отмечают в Нанайском районе у села Малмыж, сдает позиции и река Уссури, на отдельных ее участках сохраняются неблагоприятные отметки уровня воды.

Жителям края напоминаю, что в экстренных ситуациях нужно звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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