Оставили присмотреть: у Хабаровчанки экс-супруг украл телевизор

СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-14T06:00:57+03:00

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В полицию обратилась жительница Индустриального района. Хабаровчанка сообщила, что попросила бывшего мужа приглядеть за ребенком, пока она съездит в больницу. Результат поездки оказался противоречивым. Вернувшись женщина не обнаружила не бывшего мужа, не плазмы ценой 40 тысяч рублей, - сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали безработного 32-летнего мужчину. Ранее тот неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и угон транспортного средства. Вот мужчина своим криминальным «талантом» решил не обойти и бывшую супругу. После того плазма была украдена, злоумышленник отнес ее в комиссионку, а деньги полученные от похищенного потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Приняты меры к розыску похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU