«Счастью» быть: ТЦ в центре Хабаровска - не самострой

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-14T07:31:14+03:00

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Застройщик многострадального ТЦ в Хабаровске выиграл кассационный суд, который поддержал решение арбитражного суда, отказавшегося сносить «Счастье».

По официальной информации 10 сентября суд решил оставить решение VI апелляционного арбитражного суда в силе, то есть здание торгового центра не сносить, а объект не признан самовольной постройкой.

Стоит отметить, что эта инстанция является предпоследней в череде судебных тяжб, следующая и последняя — Верховный суд. Если противники торгово-развлекательного центра решат обратиться и туда, то финал этой многолетней эпопеи отодвинется еще минимум на 4 месяца. Однако, застройщик намерен отстаивать «Счастье» до последнего.

Напомним, что четыре года назад «Управление инвестиционных программ» города Хабаровска затеяло масштабное строительство на пересечении улиц Знаменщикова и Серышева. Пятнадцатиэтажный, площадью в полтора гектара красавец торгово-развлекательный центр, с кинотеатром, фудкортом, подземными парковками и множеством магазинов, в который около 40 городских инвесторов вложили почти миллиард рублей, должен был стать точкой притяжения для развития бизнеса в этой части города.

Застройщики расселили несколько бараков, стоящих на пути к счастливому и очень прибыльному будущему, вырыли котлован под фундамент и приступили к работе. Сдать МФТЦ планировали уже в следующем году, но не сложилось. Внезапно сотрудники расположенного рядом, буквально в пятнадцати шагах от стен будущего торгового центра, следственного изолятора встали на дыбы, усмотрев в новостройке грубое нарушение режима охраны спецучреждения. Да и то верно: пятнадцатиэтажка, нависающая над «зоной», не лучшим образом способствует изоляции заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU