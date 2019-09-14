В Хабаровске полицейские поймали воров пожарных рукавов

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-14T09:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию поступило заявление от управляющей компании. Со слов заявителя, мол неизвестные среди белого дня украли у них 33 пожарных рукава, которые работали в подъезде одно из жилых домов, находящегося на обслуживании у управляйки. Ущерб составил более 50 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих безработных фигурантов в возрасте 19 и 20 лет. Молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и угон. Добытое не простым преступным трудом имущество парни отдали в пункт приема вторсырья за три тысячи рублей. Украли 50 – получили 3 тысячи рублей, вот такой бизнес.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU