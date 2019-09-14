2019-09-14T09:09:28+03:00
Общество

В Хабаровске полицейские поймали воров пожарных рукавов

Злоумышленники решили подзаработать, а получили каземат
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
В Хабаровске полицейские поймали воров пожарных рукавовВ Хабаровске полицейские поймали воров пожарных рукавовФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В полицию поступило заявление от управляющей компании. Со слов заявителя, мол неизвестные среди белого дня украли у них 33 пожарных рукава, которые работали в подъезде одно из жилых домов, находящегося на обслуживании у управляйки. Ущерб составил более 50 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих безработных фигурантов в возрасте 19 и 20 лет. Молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и угон. Добытое не простым преступным трудом имущество парни отдали в пункт приема вторсырья за три тысячи рублей. Украли 50 – получили 3 тысячи рублей, вот такой бизнес.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске театр кукол отметил открытие сезона
«Счастью» быть: ТЦ в центре Хабаровска - не самострой
Оставили присмотреть: у Хабаровчанки экс-супруг украл телевизор
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 14 сентября 2019 года, 821 сантиметр
Погода в Хабаровске на 14 сентября 2019 года: +24, возможен дождь
Школе в Хабаровском крае присвоили имя героя-десантника
В Хабаровске столкнулись машина и мотоцикл, пострадали два человека
В Хабаровске пройдут Крестным ходом в память о святых Петре и Февронии
Подтопленцам в Комсомольске пересчитают расход по горячей воде
Задержанную зарплату на 20 миллионов рублей выдали на хабаровском заводе
Волонтеры-медики отправятся в село Мирное Хабаровского района
На водоснабжение и канализацию в сельских школах Хабаровского края потратят 18 миллионов рублей
Молодые хабаровчане воспользовались пожарными рукавами, чтобы заработать денег
В Биробиджане решили судьбу опасной школы №9
Пункт пропуска «Амурзет» не работает до 14 сентября
В торговом центре Хабаровска рабочий день начался с пожара