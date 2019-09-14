В Хабаровске театр кукол отметил открытие сезона

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-14T10:33:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске прошел концерт в стенах нового здания Хабаровского театра кукол. Всех своих собрали в новых стенах Хабаровский театр кукол, среди своих, также оказался и министр культуры Хабаровского края Александр Федосов. Вообще повод для всех собравшихся более чем значительный – это новоселье и открытие нового театрального сезона театром. Но не смотря на то, что новое здание тетра не очень пока приспособлено для активных концертов и спектаклей. Было решено организовать органный концерт.

Сегодня, у нас больше неофициальное открытие для своих. У нас есть площадка, она готова к экспериментам. У нас сегодня хоть и органный концерт, но в будущем стоит ждать и экспериментов. Пространство этому способствует. В будущем сезоне, мы планируем открыть вечернюю программу и мы хотим найти тот язык, который будет понятен зрителям 14-16+. В октябре мы планируем открыть лабораторию и пригласить местных Хабаровских режиссеров. И по итогам два эскиза обязательно превратиться в полноценные спектакли. А по открытию сезона все карты раскрывать не буду приходите и посмотрите, - рассказал Элистин Михайлов, главный режиссер Хабаровского театра кукол.

А в остальном все прошло довольно душевной обстановке. Все ждали губернатора, который не смог посетить сие мероприятие, по рангу его активно заменял Александр Федосов. Вела концерт всем небезызвестная Ирина Батраченко. Как отмечали гости – все прошло по домашнему.

Напомним, в ноябре прошлого года в театральной среде Хабаровского края произошла небольшая реформа. Городской театр кукол вывели из Хабаровского краевого объединения детских театров, чтобы улучшить его положение. Министр культуры Хабаровского края тогда пояснил, что театр сделают отдельной организацией и финансировать ее тоже будут отдельно, а значит появятся новые возможности развития.

ИСТОЧНИК KP.RU