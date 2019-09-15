СЕГОДНЯ 02:44 2019-09-15T02:44:11+03:00

Погода в Хабаровске на 15 сентября 2019 года: до +22, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Дождливо будет на севере края

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В Биробиджане без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +20+22.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +20+22.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18.

В Охотске дождь. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU