Погода в Хабаровске на 15 сентября 2019 года: до +22, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +20+22.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +20+22.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +21+23.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +21+23.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18.
В Охотске дождь. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +9+11.
ИСТОЧНИК KP.RU