В пригороде Хабаровска открыли для движения участок трассы «Уссури»

СЕГОДНЯ 04:43 2019-09-15T04:43:30+03:00

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В пригороде Хабаровска 13 сентября открыли для движения участок трассы «Уссури». Объект представляет собой дорогу категории IБ с асфальтобетонным покрытием. Она проходит в обход села Сосновка, поселков Корфовский, Чирки, 24 км и дачных массивов.

Как отметили в ФКУ ДСД «Дальний Восток», ранее в Хабаровском крае обустроили обходы Лермонтовки и Бикина, а в Приморье – обходы Михайловки и Уссурийска. К слову, участок только что отремонтированной дороги с 12 по 36 километр тоже пролегает в обход населенных пунктов. На новой дороге четыре полосы движения, сама трасса соответствует экологическим нормам и требованиям транспортной безопасности.

Напомним, в Хабаровском крае также в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры построили два моста через реки Красная речка и Малые Чирки, три полностью освещенные транспортные развязки. К слову, дорожные организации учли даже пути миграции животных при строительстве участка автодороги, которые частично проходит по Большехехцирскому заповеднику.

ИСТОЧНИК KP.RU