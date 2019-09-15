2019-09-15T06:04:18+03:00
Происшествия

В Комсомольске военные держат оборону «большой воды»

После последнего тайфуна из берегов вышел ручей Теплый
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске военные держат оборону «большой воды»В Комсомольске военные держат оборону «большой воды»Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Уровень Амура у Комсомольска начала постепенно спадать, однако гидрообстановка по-прежнему остается напряженной. На сегодняшний день продолжаются активные работы по укреплению дамб. Так, военные железнодорожники уже отсыпали 300 метров дамбы в микрорайоне Парковый. Ее удалось поднять на 60 сантиметров.

Напомним, из-за обильных осадков, которые выпали в городе в результате тайфуна «Линлин», вышел из берегов ручей Теплый ключ. Из-за этого в зоне подтопления оказались жильцы домов, расположенных поблизости.

- Военные также активно сейчас работают на дамбах в поселке Менделеево, в районе улиц Сторожевая и Безымянная. За последние сутки бойцы уложили больше пяти тысяч мешков с песком, заготовили еще 12 тысяч, которые пока находятся в резерве, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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