2019-09-15T07:08:59+03:00
Общество

Для строительства свинофермы в Хабаровском крае ищут инвестора

Новое предприятие будет находиться в поселке Хурба
Александр ШТААЛЬ
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Для строительства свинофермы в Хабаровском крае ищут инвестораДля строительства свинофермы в Хабаровском крае ищут инвестораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В поселке Хурба под Комсомольском собираются построить новую свиноферму. Пока этот проект находится на стадии поиска инвесторов. Известно, что предприятие будет представлять собой комплекс площадок, среди которых цеха воспроизводства и откорма, убойный цех с первичной переработкой мяса, цех утилизации отходов и прочие объекты инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе Минвостокразвития, под строительство свинофермы на 12 тысяч голов в год уже взяли земельный участок, площадь которого составила 24 гектара. Строительство объекта рассчитано на два года. Эксперты просчитали параметры проекта и сроки его окупаемости.

Отметим, что в Хабаровском крае в год общее потребление свинины составляет 80 тысяч тонн мяса. Из этого количества только шесть тысяч тонн мяса обеспечивают за счет собственного производства в регионе. Остальную продукцию поставляют в виде замороженного мяса из других регионов и стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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