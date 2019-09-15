2019-09-15T08:45:33+03:00
Общество

В Облучье Еврейской автономии случился переполох из-за огненной иномарки

Прибывшие пожарные увидели, как огонь методично уничтожает машину
Ольга КИВА
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В Облучье Еврейской автономии случился переполох из-за огненной иномаркиВ Облучье Еврейской автономии случился переполох из-за огненной иномаркиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Облучье Еврейской автономии случился переполох из-за огненной иномарки. Очевидцы сообщили о происшествии в пожарно-спасательную службу. Через девять минут после поступления сигнала огнеборцы уже были на улице Пулеметной и спасали машину от пламени.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, горел легковой автомобиль японского производства. Возгорание смогли оперативно ликвидировать, но огненная стихия успела уничтожить моторный отсек, повредить лобовое стекло. В происшествии никто из людей не пострадал.

На месте происшествия также работали сотрудники пожарной инспекции. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Возможной причиной инцидента уже назвали поджег. Однако окончательное заключение эксперты дадут только обстоятельно изучения всех фактов. Ущерб, нанесенный пламенем, устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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