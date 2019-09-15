2019-09-15T10:42:48+03:00
Общество

Гости в погонах не оставили выбор должнику в Хабаровском крае

Мужчине буквально на пороге своей квартиры пришлось заплатить за коммуналку
Александр ШТААЛЬ
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Гости в погонах не оставили выбор должнику в Хабаровском краеГости в погонах не оставили выбор должнику в Хабаровском краеФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Житель Верхнебуреинского района упорно не хотел платить за коммуналку. Долги, которые он накопил, со временем стали интересовать не только поставщиков услуг, но и судебных приставов. Правоохранители однажды нагрянули «в гости» к должнику и законными методами заставили неплательщика рассчитаться.

- У мужчины было два варианта – лишиться имущества или заплатить. Должник решил, что рассчитаться – это проще, поэтому быстро оплатил долг на сумму 16 тысяч рублей посредством POS-терминала. Чуть ранее мужчина уверял, что не оплачивал задолженность, потому что отдел судебных приставов находится далеко, а оплачивать другим способом он не хотел, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Жителям края настоятельно рекомендуют не игнорировать графу «Долг» в квитанциях за коммуналку. В противном случае деньги могут взыскивать в принудительном порядке, а также за счет продажи арестованного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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