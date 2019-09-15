2019-09-15T12:12:12+03:00
Дом. Семья

Уникальные фото о жизни диких зверей опубликовали в Хабаровском крае

Снимки сделали с помощью фотоловушки, установленной в заповедном лесу
Ольга КИВА
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Уникальные фото о жизни диких зверей опубликовали в Хабаровском краеУникальные фото о жизни диких зверей опубликовали в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В Хабаровском крае появилась очередная порция уникальных фотографий о жизни диких животных. Снимки сделали с помощью фотоловушки, установленной в заповеднике «Большехехцирский». В фотоархив попали косули, изюбри, кабаны, бурый и гималайский медведи, енотовидная собака, лисица, барсук и белка.

- Копытные звери воспользовались возможностью и устроили семейные фотосессии, много и портретных снимков, особенно медведей. К сожалению, одна фотоловушка пострадала от темпераментного поведения медведя-буряка, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

На одном фото оказался тигр, но изображение получилось нечетким, поэтому идентифицировать хищника не удалось. Однако специалисты полагают, что в кадр попал молодой тигр из потомства тигрицы Златы. Напомним, за последние три года в заповеднике обосновалась и создала полноценную семью пара амурских тиров. В 2018 году тигрица родила и воспитала двух тигрят, которые пока еще остаются поблизости с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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