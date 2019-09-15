Упертый курильщик прилетел в Хабаровск за наказанием

СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-15T06:35:55+03:00

Мужчина решительно не хотел никого слушать и дымил в туалете самолета во время полета

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В Хабаровске транспортные полицейские сняли с борта воздушного судна курильщика. Мужчина летел рейсом «Петропавловск-Камчатский – Хабаровск». Во время полета он упорно не хотел никого слушать и дымил прямо в туалете. В конце концов, терпению экипажа пришел конец, решили действовать более кардинально.

- О беспокойном пассажире сообщили в дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД. Смутьяна встретили правоохранители по прибытии в краевую столицу. Потом мужчину доставили отделение для разбирательств, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

В отношении нарушителя составили административный протокол за нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Тем, кто планирует поездки и перелеты напоминают, что запрет на курение установлен федеральным законодательством. Пожалуйста, уважайте других пассажиров и воздерживайтесь на время поездки или перелета от курения.

ИСТОЧНИК KP.RU