Оправданного главу района в Еврейской автономии осудят еще раз

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-15T09:46:10+03:00

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В Еврейской автономии отменили оправдательный приговор в отношении главы Облученского района. Ранее суд не признал чиновника не виновным в превышении должностных полномочий. Однако в прокуратуре на такой итог не рассчитывали и поэтому подали жалобу.

- Из материалов дела следует, что ранее главу Облученского района пытались привлечь к уголовной ответственности по статьям «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «Пособничество в совершении мошенничества». Однако управленцу удалось избежать ответственности, а предпринимателя, который волей судеб оказался фигурантом того же уголовного дела, осудили за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Напомним, во время следствия правоохранители выяснили, что предприниматель и районная администрация заключили муниципальный контракт. Предстояло в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда построить два многоквартирника на улице Капитана Ведина в поселке. Дома возвели, но они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. При исполнении контракта было похищено больше 50 миллионов рублей, а сами дома эксперты признали непригодными для проживания.

На сегодняшний день оправдательный приговор в отношении главы Облученского района и индивидуального предпринимателя или, уголовное дело направили на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU