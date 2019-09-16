В Хабаровске детей научат рисовать в Покровском храме

СЕГОДНЯ 02:34 2019-09-16T02:34:00+03:00

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В Покровском храме в Хабаровске собирают учить детей школьного возраста рисованию. На занятия приглашают всех ребят, кто хочет научиться творчески развиваться. Первые занятия пройдут в ближайший вторник, 17 сентября. Вести уроки будет преподаватель Детской художественной школы города Хабаровска Вера Ряснова.

Как сообщили в пресс- службе Хабаровской епархии, добраться до храма можно будет на автобусах маршрута №33 и 85, если ехать из центра. Жителям Южного микрорайона понадобится автобус маршрута №30. Остановка «Покровский храм».

Отметим, что занятия будут проходить один раз в неделю по вторникам с 15:00 до 17:00. Родителей заранее просят обеспечить детей альбомом, красками, кистями, карандашом и резинкой. Более подробная информация по телефону 8-962-500-69-65.

ИСТОЧНИК KP.RU