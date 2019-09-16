В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Хор рыбака

СЕГОДНЯ 02:58 2019-09-16T02:58:37+03:00

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В Хабаровском крае продолжаются поиски рыбака, пропавшего в районе имени Лазо. О происшествии стало известно 13 сентября. В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС сообщили, что на реке Хор между поселком Кутузовка и поселком 3-1 Сплавной Участок пропал мужчина 1981 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пропавший уехал на рыбалку и не вернулся. Пока о его местонахождении ничего не известно. Отметим, что на поиски потеряшки уже отправилась группа спасателей. Искатели прибыли к месту происшествия 14 сентября. Уже обследовали часть территории, однако пока результатов нет.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» и «101». Также к населению обращаются с просьбой соблюдать простые меры безопасности и правила поведения на водоемах и во время походов в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU