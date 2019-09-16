2019-09-16T01:31:10+03:00
Общество

Клиника в Хабаровске увеличила свои расходы из-за требовательного пенсионера

Изначально мужчина хотел мирно вернуть себе деньги, но в итоге вопрос пришлось решать через суд
Александр ШТААЛЬ
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Клиника в Хабаровске увеличила свои расходы из-за требовательного пенсионераКлиника в Хабаровске увеличила свои расходы из-за требовательного пенсионераФото: Мария ЛЕНЦ
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Пенсионер из Хабаровска смог добиться от клиники возврата уплаченных денег. Для этого, правда, пришлось обращаться в суд, потому что организация упорствовала и никак не хотела отдавать деньги, которые по большому счету не отработала.

- Мужчина в течение трех лет пытался забрать у фирмы часть оплаты, которую перевел за протезирование и лечение зубов. Посещать врача он начал в 2017 году. Почти через месяц после начала лечения он вынужден был отказаться от услуг и потребовал вернуть ему часть оплаты. Однако у руководства медицинской организации на этот счет было свое мнение, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В клинике вернули только часть денег, оставшуюся сумму пришлось возвращать уже через суд. В итоге предприимчивых стоматологов обязали не только вернуть деньги, в связи с отказом от исполнения договора в сумме 45 тысяч 825 рублей, а также оплатить неустойку в 45 тысяч 825 рублей, штраф в 46 тысяч 325 рублей и компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей.

Решение суда вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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