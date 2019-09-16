2019-09-16T02:02:01+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 16 сентября 2019 года, 548 сантиметров

В течение двух суток существенных изменений гидрообстановки не будет
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 16 сентября 2019 года, 548 сантиметровУровень Амура у Хабаровска сегодня, 16 сентября 2019 года, 548 сантиметровФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Уровень воды у Хабаровска сегодня утром, 16 сентября 2019 года, на отметке в 548 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня существенных изменений по спаду или подъему реки не ожидается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на отметках опасного явления и выше сейчас вода на Нижнем Амуре на участке от села Елабуга до села Тахта. К слову, спад воды от двух до пяти сантиметров отмечают на участке от села Нижнеспасское до села Циммермановка. На сегодняшний день гребень паводка проходит у села Мариинское Ульчского района.

Напомним, гребни паводка сейчас проходят в Хабаровском районе на реке Тунгуска у села Архангеловка - 1057 сантиметров и в районе имени Полины Осипенко на реке Амгунь у села Осипенко - 887 сантиметров. Вода может достигать отметок в 1070 сантиметров и 920 сантиметров соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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