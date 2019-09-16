В Хабаровске перекрыли канал поставок запрещенных стероидов

СЕГОДНЯ 03:46 2019-09-16T03:46:55+03:00

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Жительница Хабаровска пришла на почту за посылкой и бонусом получила общение с правоохранителями. Стражей порядка интересовала не столько сама девица, сколько содержимое отправления, а именно почти две тысячи таблеток и 200 ампул анаболических стероидов. И первое, и второе запрещено ввозить на территорию страны.

- Посылку доставили из республики Беларусь. Задержали ее у той самой девушки, которая пришла получать посылку, хотя в графе в графе «получатель» были указаны вымышленные фамилия, имя, отчество и телефон мужчины. Сама горожанка отказалась что-либо говорить по этому поводу, - прокомментировал старший дознаватель Хабаровской таможни Георгий Сонич.

Экспертиза показала, что в составе препаратов есть сильнодействующее вещество тестостерон, запрещенное к ввозу в Россию. К слову, позже у предполагаемого заказчика - владельца одного из магазинов спортивного питания в Хабаровск, провели обыски. Итогом стали находки в виде 300 таблеток анаболиков, 500 шприцев в упаковке и порядка 200 использованных шприцев. Сейчас эти предметы и вещества проверяют эксперты. По данному инциденту возбудили и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU