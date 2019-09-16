2019-09-16T04:32:06+03:00
Происшествия

Хабаровчанин просил телефон позвонить и перевел деньги с чужого счета

О том, что счета пустые, пострадавший узнал через несколько часов после того, как оказал любезность
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин просил телефон позвонить и перевел деньги с чужого счетаХабаровчанин просил телефон позвонить и перевел деньги с чужого счетаФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Хабаровска сделал доброе дело – дал коллеге свой телефон позвонить. Через несколько часов добродетельный горожанин узнал о том, что на его счет нет денег. Мужчина обратился в полицию и попросил разобраться, кто же учинил такое безобразие.

- По заявлению провели проверку и выяснили, что краже причастен 18-летний парень. Подозреваемый признался, что перевел деньги на свой личный счет с помощью мобильного сервиса. Позже фигурант потратил их по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, несмотря на возраст молодой человек уже не раз нарушал закон. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабежи. Вот и сейчас в отношении него завели и расследуют очередное уголовное дело. Если вину фигуранта докажут в суде, свободы он может лишиться на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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