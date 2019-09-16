Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 16 сентября 2019 года, 811 сантиметров

СЕГОДНЯ 03:57 2019-09-16T03:57:44+03:00

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Уровень Амура у Комсомольска сегодня утром, 16 сентября 2019 года, составил 811 сантиметров. Такие данные предоставили в управлении ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, вода в реке в ближайшие сутки спадет еще на пять сантиметров.

Напомним, в краевой столице уровень Амура сегодня был на отметке 548 сантиметров. К слову, у Хабаровска в ближайшие два дня в гидрообстановке существенных изменений не ожидается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день гребни паводка проходят в Хабаровском районе на реке Тунгуска у села Архангеловка и в районе имени Полины Осипенко на реке Амгунь у села Осипенко. В населенных пунктах зафиксировали уровень воды на отметках 1057 сантиметров и 887 сантиметров соответственно. Между тем, вода в селах может достигать отметок в 1070 сантиметров и 920 сантиметров соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU